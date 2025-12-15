Крыс научили играть в DOOM и стрелять по врагам | The GEEK
Крыс научили играть в DOOM и стрелять по врагам

Классический шутер неожиданно стал научным инструментом.
Редакция The GEEK сегодня в 18:03

Лабораторных крыс научили взаимодействовать с классическим шутером DOOM. Животные не просто перемещаются по виртуальным уровням, но и могут атаковать противников. Эксперимент, который начинался как полуироничный проект, за несколько лет превратился в полноценную исследовательскую установку для изучения обучения и поведения.

Работой руководит нейроинженер Виктор Тот. Первая версия системы появилась в 2021 году. Тогда крысы бегали по упрощённым уровням DOOM II, находясь в специальной упряжи над вращающимся шаром. Движения животного напрямую переводились в перемещение персонажа в игре, а за правильные действия крысы получали вознаграждение в виде подслащённой воды. Возможности взаимодействия с виртуальной средой при этом были минимальными.

Во втором поколении установки проект заметно усложнился. Система по-прежнему считывает физические движения крыс и переносит их в игру, но теперь поддерживает более свободную навигацию и дополнительные действия. Одним из ключевых изменений стал изогнутый AMOLED-дисплей, который охватывает поле зрения животного и создаёт более стабильную визуальную среду по сравнению с плоскими экранами.

Для ориентации в пространстве используется мягкая обратная связь. При столкновении со стенами на морду крысы подаётся слабый поток воздуха, который сигнализирует о препятствии. Такой подход позволяет обходиться без инвазивных методов и снижает уровень стресса. Главное нововведение — физический спусковой механизм, с помощью которого крысы могут активировать стрельбу в игре. В результате животные выполняют сразу несколько осмысленных действий в виртуальной среде.

Исследователи подчёркивают, что никаких имплантов или нейроинтерфейсов в эксперименте не используется. Вся система построена на внешних датчиках, визуальной стимуляции и обучении через вознаграждение. Аппаратная часть проекта остаётся относительно доступной и открытой, что делает его интересным не только для нейробиологов, но и для инженеров и энтузиастов.

Речь не идёт, что крысы «понимают» DOOM в человеческом смысле. Однако развитие установки показывает, что подобные виртуальные среды могут служить удобным полигоном для изучения обучения, ориентации и принятия решений. Ограничением в таких экспериментах становится уже не техника, а время и методика обучения. И старая игра неожиданно оказалась подходящим инструментом для подобных исследований.

