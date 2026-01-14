Учёные нашли способ сделать OLED-экраны ярче без удара по батарее

Знакомая ситуация: выходишь на улицу в солнечный день, достаёшь смартфон и экран превращается в зеркало. Приходится выкручивать яркость на максимум и буквально наблюдать, как тает заряд батареи. Похоже, с этим наконец-то могут что-то сделать.

Исследователи из Южной Кореи нашли способ сделать OLED-экраны заметно ярче, не увеличивая энергопотребление и не превращая смартфоны в «бутерброды» с толстым дисплеем. Работа опубликована в научном журнале Nature Communications.

Проблема нынешних OLED в том, что они крайне неэффективны. Примерно 80% света просто теряется внутри экрана — он отражается между слоями, нагревает дисплей и в итоге не доходит до глаз пользователя. Отсюда и перегрев, и ускоренное выгорание пикселей, и повышенный расход энергии.

Раньше инженеры пытались решить это микролинзами поверх пикселей. Света действительно становилось больше, но экраны получались толще, а картинка — менее чёткой. Не самый удачный компромисс.

Команда KAIST пошла другим путём. Они переработали саму структуру дисплея, исходя из реального размера пикселей, а не абстрактных моделей. В итоге получилась тонкая «почти плоская» конструкция, которая направляет свет прямо к пользователю, не давая ему рассеиваться внутри панели. Если упростить: экран светит туда, куда нужно, а не греет сам себя.

Для обычного пользователя это значит две хорошие новости. Либо смартфоны станут в разы ярче без дополнительной нагрузки на батарею, либо сохранят текущую яркость, но будут работать дольше от одного заряда. Плюс — меньше нагрев и потенциально более долгий срок службы экрана.

Важно и то, что технология подходит не только для текущих OLED, но и для будущих экранов, включая решения с квантовыми точками. Конечно, до массового внедрения ещё может пройти какое-то время.

И да, если всё пойдёт по плану, возможно, скоро мы перестанем щуриться на солнце и следить за батареей после каждого выхода на улицу.