Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS снижает яркость

3I/ATLAS снижает яркость, несмотря на то, что приближается к Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно наблюдениям с Земли, яркость объекта уменьшилась более чем на треть. Если в начале недели звёздная величина кометы составляла 10,1, то сейчас она выросла до 10,6, что соответствует примерно 63% от прежней яркости. За это время комета подошла к нашей планете на 10 млн километров.

Учёные считают, что основная причина снижения яркости — удаление кометы от Солнца. Так как тело светит отражённым солнечным светом, чем дальше оно от звезды, тем тусклее становится. Возможно, на яркость также влияют внутренние изменения самого объекта, например, скрытые от наблюдения изменения характеристик центрального тела, влияющие на его альбедо.

Несмотря на снижение яркости, 3I/ATLAS остаётся четвёртой по яркости среди почти 100 комет, видимых с Земли. На первом месте по-прежнему комета C/2025 A6 (Lemmon), светимость которой за прошедший месяц снизилась почти в 10 раз, но всё же остается на высоком уровне.

Астрономы задаются вопросом, направит ли NASA на комету свои мощнейшие космические телескопы — Хаббл и Джеймс Уэбб. Оба уже делали снимки 3I/ATLAS, но тогда комета была дальше от Солнца. Сейчас, через 2-3 недели, условия станут безопасными, и новые наблюдения могут быть проведены. Но пока официальных комментариев от NASA нет.