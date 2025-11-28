Марсоход Perseverance мог записать первые «молнии» на Марсе

Марсоход Perseverance, который работает в кратере Езеро с 2021 года, внезапно подарил учёным повод пересмотреть школьные знания о Марсе. Анализ 28 часов аудиозаписей, собранных микрофоном SuperCam за два марсианских года, показал характерные щелчки и импульсы, которые могут быть звуками электрических разрядов в марсианской пыли.

По словам руководителя исследования, доктора Батиста Шида, такие сигналы могут быть связаны с пылевыми вихрями и фронтами марсианских бурь. Он говорит, что потенциальные разряды могут сильно изменить понимание химии марсианской атмосферы и сценарии будущих миссий — как роботизированных, так и пилотируемых.

Но действительно ли это молнии?

Тут начинается осторожное «давайте не торопиться». Разряды зафиксированы не глазами, а по акустике и электромагнитным всплескам. Визуальных подтверждений нет.

Человеческая эволюция 2.0 Человеческая эволюция 2.0: проект Merge Labs учит мозг общаться с ИИ без имплантов

Часть исследователей, включая доктора Дэниела Притчарда, уже заявили, что «сомнения всё равно останутся», пока кто-то буквально не увидит вспышку в марсианской буре. Тем не менее, сами данные выглядят достаточно убедительно, чтобы всерьёз обсуждать электрическую активность Марса наравне с Землёй, Сатурном и Юпитером.

Если электрические разряды в пыли действительно есть, это меняет сразу несколько ключевых сценариев:

как формируются марсианские пылевые бури

какие химические процессы могут происходить в атмосфере

как разряды влияют на возможность существования простейших форм жизни

насколько это безопасно для будущих марсоходов и пилотируемых миссий

Учёные уже говорят о необходимости отправить на Марс более чувствительные камеры и новые детекторы разрядов, чтобы подтвердить находку напрямую.

Perseverance тем временем продолжает работу в кратере Езеро, и именно его микрофон неожиданно дал повод пересмотреть представления о том, насколько «тихой» на самом деле является атмосфера Марса.