NASA потеряла связь с марсианским зондом после 10 лет работы

Потеря связи с MAVEN создаёт риски не только для научной программы, но и для связи с другими марсоходами.
Редакция The GEEK сегодня в 08:00

У NASA возникли серьёзные проблемы с одним из ключевых аппаратов на орбите Марса. Космический зонд MAVEN перестал выходить на связь с Землёй в начале декабря.

По данным агентства, последний устойчивый контакт с аппаратом был 4 декабря. Фрагмент телеметрии, полученный 6 декабря, показал, что MAVEN вращался «непредсказуемым образом» после выхода из-за Марса. Кроме того, анализ сигнала указывает на возможное изменение орбиты, что считается критической неисправностью.

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) работает у Марса с 2014 года. Его основная задача — изучение того, как планета потеряла большую часть своей атмосферы. За более чем десять лет аппарат подтвердил, что Марс когда-то имел плотную атмосферу и условия для существования жидкой воды, а также помог понять влияние солнечного ветра и пылевых бурь.

Помимо научной работы, MAVEN выполняет практическую функцию — служит ретранслятором связи между Землей и марсоходами Curiosity и Perseverance.

Его возможная потеря увеличит нагрузку на другие орбитальные аппараты NASA.

Проблемы с MAVEN возникают не впервые. В 2022 году зонд уже терял связь на несколько месяцев из-за отказа навигационных датчиков. Тогда инженеры перевели его на резервную систему ориентации по звёздам, которая используется до сих пор.

NASA продолжает попытки восстановить полный контроль над аппаратом. Официально о потере миссии пока не объявлено.

