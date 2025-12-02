Создана первая детальная 3D-карта всех зданий на Земле | The GEEK
close
Новости

Создана первая детальная 3D-карта всех зданий на Земле

Она содержит данные о 2,75 млрд зданий на планете.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:45

Ученые из Технического университета Мюнхена создали самую полную цифровую модель искусственной среды Земли. 3D-атлас, включающий данные о 2,75 млрд зданий на планете, опубликован на GitHub.

Global Building Atlas основан на спутниковых снимках 2019 года. Исследователям удалось смоделировать каждое здание с разрешением 3 на 3 метра — в 30 раз больше, чем предыдущие мировые карты застройки. Это позволяет точно оценивать его высоту, объем и структурную плотность.

Кроме того, впервые детально отображены территории, которые ранее практически отсутствовали в подобных цифровых системах. В частности, страны Африки, Южная Америка, регионы Юго-Восточной Азии и сельская местность по всему миру.

По словам руководителя проекта профессора Сяосян Чжу, трехмерная архитектура данных дает понимание урбанизации и уровня бедности гораздо точнее, чем двумерные карты, поскольку позволяет учитывать не только площадь застройки, но и объем каждого сооружения.

В рамках проекта ученые разработали новый показатель — строительный объем на душу населения. Он отражает общий объем зданий, приходящийся на одного человека, и дает возможность выявлять социально-экономическое неравенство. Эти данные призваны стать инструментом для планирования городского развития, включая строительство доступного жилья или объектов инфраструктуры в перенаселенных и недостаточно обеспеченных районах.

Помимо этого, новая карта позволяет совершенствовать модели энергопотребления, точнее рассчитывать выбросы CO₂ и планировать зеленую инфраструктуру. Данные глобального атласа могут использоваться для оценки рисков и предотвращения последствий стихийных бедствий.

id·215729·20251202_2145
Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS снижает яркость
Марсоход Perseverance мог записать первые «молнии» на Марсе
«Добро пожаловать, господа пришельцы»: 3I/ATLAS приближается к Земле
Человеческая эволюция 2.0: проект Merge Labs учит мозг общаться с ИИ без имплантов
NASA опубликовало новые фото межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Астрофизик Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения
Прорыв в офтальмологии: имплант Prima вернул зрение пациентам с макулодистрофией
Черная дыра могла «пожирать» звезду изнутри: зафиксирован уникальный гамма-всплеск
Опубликованы реальные фото межзвездной кометы 3I/ATLAS, приближающейся к Земле
Астероид пролетел на рекордно малом расстоянии от Земли

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры