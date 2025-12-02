Создана первая детальная 3D-карта всех зданий на Земле

Ученые из Технического университета Мюнхена создали самую полную цифровую модель искусственной среды Земли. 3D-атлас, включающий данные о 2,75 млрд зданий на планете, опубликован на GitHub.

Global Building Atlas основан на спутниковых снимках 2019 года. Исследователям удалось смоделировать каждое здание с разрешением 3 на 3 метра — в 30 раз больше, чем предыдущие мировые карты застройки. Это позволяет точно оценивать его высоту, объем и структурную плотность.

Кроме того, впервые детально отображены территории, которые ранее практически отсутствовали в подобных цифровых системах. В частности, страны Африки, Южная Америка, регионы Юго-Восточной Азии и сельская местность по всему миру.

По словам руководителя проекта профессора Сяосян Чжу, трехмерная архитектура данных дает понимание урбанизации и уровня бедности гораздо точнее, чем двумерные карты, поскольку позволяет учитывать не только площадь застройки, но и объем каждого сооружения.

В рамках проекта ученые разработали новый показатель — строительный объем на душу населения. Он отражает общий объем зданий, приходящийся на одного человека, и дает возможность выявлять социально-экономическое неравенство. Эти данные призваны стать инструментом для планирования городского развития, включая строительство доступного жилья или объектов инфраструктуры в перенаселенных и недостаточно обеспеченных районах.

Помимо этого, новая карта позволяет совершенствовать модели энергопотребления, точнее рассчитывать выбросы CO₂ и планировать зеленую инфраструктуру. Данные глобального атласа могут использоваться для оценки рисков и предотвращения последствий стихийных бедствий.