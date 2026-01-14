Первый отель откроют на Луне к 2032 году | The GEEK
Первый отель откроют на Луне к 2032 году

Американский стартап GRU анонсировал строительство первого в истории лунного отеля.
Редакция The GEEK сегодня в 19:20

Калифорнийский стартап Galactic Resource Utilization Space (GRU) объявил о планах построить первый в истории отель на Луне. По задумке, он должен принять первых гостей уже к 2032 году.

Основатель стартапа, 21-летний выпускник Калифорнийского университета Скайлер Чан, заявил, что проект открывает новые возможности для жизни за пределами Земли. По его словам, в будущем люди смогут рождаться и жить не только на Земле, но и на Луне и Марсе.

Строительство лунного отеля планируют начать в 2029 году. Для этого компания намерена использовать специальную систему жилых модулей и автоматизированную технологию переработки лунного грунта в прочные строительные конструкции. Само здание будет представлять собой надувную конструкцию, созданную на Земле и доставленную на Луну.

В GRU отмечают, что развитию проекта способствует удешевление космических запусков. Благодаря деятельности SpaceX и росту конкуренции стоимость вывода грузов в космос будет и дальше снижаться.

Стартап уже открыл предварительное бронирование. Стоимость поездки составит 1 миллион долларов. Ожидается, что первыми гостями станут участники коммерческих космических полётов и обеспеченные пары, которые ищут необычное место для медового месяца.

