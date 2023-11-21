Google замедляет YouTube для борьбы с блокировщиками рекламы

Несколько пользователей с Reddit столкнулись с проблемой, которая связана с задержкой загрузки интерфейса YouTube при использовании браузера Mozilla Firefox.

Интерфейс плеера полностью загружается лишь через пять секунд после открытия страницы. Однако, при изменении параметра user-agent на Google Chrome видео на YouTube запускается почти мгновенно.

Другой пользователей выяснил, что в JavaScript-коде YouTube имеется фрагмент, который, по его словам, “не делает ничего, кроме того, чтобы заставить вас ждать пять секунд”. Схожие проблемы с задержкой наблюдаются и в Microsoft Edge.

Некоторые источники утверждают, что не у всех пользователей Firefox наблюдается это ограничение. Аналогичную проблемы не смогла подтвердить редакция The GEEK. Предположительно, проблема охватывает небольшой процент пользователей.

Интересно, что ещё один пользователь на Reddit обнаружил, что код на странице загружает маленькое статическое видео и стилизует его под рекламу для проверки на блокировку AdBlock-расширением. Функция задержки в пять секунд, вероятно, предназначена для проверки загрузки этого видео. Если видео загружено, функция разрешает доступ значительно быстрее, чем через пять секунд.

Пока официального комментария от представителей YouTube не поступило. Запрос на разъяснения отправлен изданием Android Authority, однако ответа на данный момент не поступило.

С учетом предыдущих изменений, в 2023 году YouTube активно борется с блокировщиками рекламы, что приводит к ограничениям для пользователей. Видео не воспроизводится, пока не отключены блокировщики рекламы типа AdBlock или пока пользователь не приобретет подписку Premium.

Строгие меры по блокировке рекламы могут оказывать влияние на опыт пользования платформой YouTube, вызывая обсуждения и разделяя мнения среди пользователей браузеров и блокировщиков рекламы.