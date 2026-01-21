«Билайн» начал тестировать доступ к YouTube без VPN

«Билайн» добавил для части абонентов тарифа «План б» опцию «YouTube без VPN». Видео открывается не в официальном приложении YouTube, а внутри «Мой Билайн». Полноценный клиент сервиса по-прежнему не работает.

Оператор подтвердил РБК, что функция доступна ограниченному числу пользователей и находится в стадии настройки. Детали и сроки публичного запуска не раскрываются.

По словам экспертов, доступ реализован через избирательную маршрутизацию трафика — часть соединений уходит по отдельным каналам, по логике близкой к VPN. Ранее аналогичным образом «Билайн» уже открывал доступ к Netflix и Spotify для того же тарифа.

Формально YouTube в России не заблокирован, но замедлён, и у регулятора есть установка не предлагать способы обхода ограничений. Поэтому сколько проживёт решение «Билайна» — вопрос открытый.