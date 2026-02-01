YouTube лишил браузеры Brave и Vivaldi фонового воспроизведения без Premium | The GEEK
YouTube лишил браузеры Brave и Vivaldi фонового воспроизведения без Premium

Очередная лазейка для бесплатного использования YouTube была закрыта.
Редакция The GEEK сегодня в 00:45

YouTube отключил фоновое воспроизведение для пользователей без подписки Premium при просмотре через сторонние мобильные браузеры. Речь идёт о Samsung Internet, Vivaldi, Brave и Microsoft Edge.

Ранее некоторые пользователи могли слушать аудио из видео с выключенным экраном или при свёрнутом приложении, открывая YouTube через мобильную веб-версию. Теперь эта возможность больше не работает. Компания подтвердила, что изменение было внесено намеренно.

В Google заявили, что обновление сделано «для обеспечения единообразного опыта на всех платформах», подчеркнув, что фоновое воспроизведение официально предназначено только для подписчиков YouTube Premium. При этом в компании признали, что ранее не-Premium пользователи могли получать доступ к функции «в отдельных сценариях».

Это не первая мера YouTube против обхода ограничений. Осенью 2025 года сервис уже экспериментировал с блокировками для пользователей с активными блокировщиками рекламы, из-за чего сайт выглядел как временно недоступный.

На фоне ужесточения политики подписка YouTube Music показала рост числа пользователей в третьем квартале 2025 года, хотя сервис по-прежнему уступает Spotify, Apple Music и Amazon Music. Аналитики связывают рост интереса с последовательным закрытием лазеек и ограничением бесплатных сценариев использования.

