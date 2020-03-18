Googlе выпустила обновлённую версию Android 11 для разработчиков
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Googlе выпустила обновлённую версию Android 11 для разработчиков

Около месяца назад Google выложила в сеть первую версию Android 11 для разработчиков, а сегодня в сети можно найти ее новую версию с обновленными функциями.

Нужно понимать, что Android 11 Developer Preview 2 является продуктом только для разработчиков. Для всех остальных пользователей бета-версия должна появиться в мае. Это обозначает, что пока не рекомендуется устанавливать Developer Preview 2 на свое устройство, так как может возникнуть множество проблем с работой смартфона и его производительностью.

  • Android 11 Hero Joe 2

В новую функцию прошивки входит поддержка переменной частоты обновления экрана — благодаря можно рассчитывать на то, что все смартфоны на Android смогут менять частоту обновления экрана в зависимости от сценария использования, как это уже реализовано на ПК с Windows. Помимо этого улучшилась поддержка складных устройств, изменения коснулись систем безопасности, и появился ярлык для быстрого просмотра истории уведомлений.

Как стало понятно, нововведения не большие, тем не менее, они важны для улучшения пользовательского опыта.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить