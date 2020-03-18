Googlе выпустила обновлённую версию Android 11 для разработчиков

Около месяца назад Google выложила в сеть первую версию Android 11 для разработчиков, а сегодня в сети можно найти ее новую версию с обновленными функциями.
Нужно понимать, что Android 11 Developer Preview 2 является продуктом только для разработчиков. Для всех остальных пользователей бета-версия должна появиться в мае. Это обозначает, что пока не рекомендуется устанавливать Developer Preview 2 на свое устройство, так как может возникнуть множество проблем с работой смартфона и его производительностью.
В новую функцию прошивки входит поддержка переменной частоты обновления экрана — благодаря можно рассчитывать на то, что все смартфоны на Android смогут менять частоту обновления экрана в зависимости от сценария использования, как это уже реализовано на ПК с Windows. Помимо этого улучшилась поддержка складных устройств, изменения коснулись систем безопасности, и появился ярлык для быстрого просмотра истории уведомлений.
Как стало понятно, нововведения не большие, тем не менее, они важны для улучшения пользовательского опыта.
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