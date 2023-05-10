Google внедрит ИИ в поисковую машину

Google представил новую функцию поиска, которая позволит собирать информацию из различных источников, чтобы дать ответ на сложные вопросы. Новый инструмент будет работать на английском языке, пока Google не освоит иные языки с помощью своей AI-технологии Bard.

Ожидается, что новая функция значительно упростит поиск информации для пользователей, особенно при поиске товаров с учетом уточняющих параметров. Кроме того, поисковик Google сможет помочь пользователю найти необычные товары, которые трудно найти в обычных магазинах. С использованием новой функции поиска, Google будет искать подходящие предметы с различных интернет-магазинов и предложит их пользователю.