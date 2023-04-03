Google упростила обмен файлами между Android и Windows

Вышла новая полезная утилита для пользователей смартфонов на Android под названием Nearby Share («Обмен с окружением»). Она позволяет быстро передавать файлы с компьютера на телефон без использования проводов.

Несмотря на то, что это только бета-версия, ее уже можно загрузить с официального сайта Android.

Чтобы сделать переброску файлов, пользователю нужно просто перетащить их в окно Nearby Share или выбрать опцию в контекстном меню правой кнопкой мыши. Если на обоих устройствах выполнен вход в одну учётную запись Google и расстояние между ними не превышает пяти метров, передача произойдет автоматически.

Это удобно и быстро, что может улучшить опыт работы и повысить эффективность пользователей Android-смартфонов.

Для использования утилиты необходим компьютер с 64-битной версией операционной системы Windows 10 или 11, а также Bluetooth или Wi-Fi.