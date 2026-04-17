Google Pixel 11 может получить подсветку на задней панели в стиле Nothing

Соответствующую функцию нашли в финальной тестовой сборке Android 17.
Редакция The GEEK сегодня в 18:43
В Android 17 Beta 4 нашли упоминание функции Pixel Glow. Она отвечает за подсветку задней панели, сообщает издание Android Authority.

В описании говорится, что опция предназначена для оповещения о важных событиях с помощью цветных светодиодов на задней панели устройства. Слово «Pixel» в названии функции может намекать на появление подсветки в будущих смартфонах Google Pixel. Однако на ранних рендерах будущего Pixel 11 каких-либо светодиодов замечено не было.

На данный момент в системе нет данных о том, где именно могут располагаться световые элементы.

