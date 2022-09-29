Google объявила о закрытии Stadia

Компания Google закроет «облачный» сервис Stadia. Он проработает до 18 января 2023 года. После этого пользователи не смогут запускать игры сервиса на любых устройствах.

Более того, Google обещает вернуть деньги за геймпад Stadia, а также за все игры и дополнительный контент, которые были приобретены в магазине Google Store

Основной причиной закрытия Google Stadia стала его низкая популярность. Но компания продолжит использоваться наработанные технологии Stadia в других продуктах.

Напомним, сервис Google Stadia был запущен в 2019 году и позиционировался, как альтернатива игрового ПК и консолей.

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