Опубликованы подробные рендеры Pixel 8 Pro

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал подробные рендеры Pixel 8 Pro.
У смартфона 6,52-дюймовый дисплей. Предполагается, что это OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Процессором послужит Tensor G3.
Основная камера получит измененный дизайн, на задней панели будет полоска с модулями камер. Там же разместили новый датчик под LED-вспышкой, он будет аналогом LiDAR от iPhone Pro.
Представить серию Pixel 8 и 8 Pro должны осенью.
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