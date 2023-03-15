Опубликованы подробные рендеры Pixel 8 Pro

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал подробные рендеры Pixel 8 Pro.

У смартфона 6,52-дюймовый дисплей. Предполагается, что это OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Процессором послужит Tensor G3.

Основная камера получит измененный дизайн, на задней панели будет полоска с модулями камер. Там же разместили новый датчик под LED-вспышкой, он будет аналогом LiDAR от iPhone Pro.

Представить серию Pixel 8 и 8 Pro должны осенью.