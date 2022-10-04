Google Pixel Watch показали до запуска и сравнили с Apple Watch

Презентация Google должна состояться только через несколько дней, а все сети появляется всё больше подробностей о грядущих новинках.

В этот раз один из пользователей на Reddit опубликовал целую подборку из фотографий Pixel Watch и сравнил их с Apple Watch

Надписи на коробке свидетельствуют о наличии модулей NFC, GPS, Bluetooth и поддержку LTE. В качестве материалов корпуса значится нержавеющая сталь, а зарядка происходит при помощи магнитной «шайбы». Работают часы под управлением Wear OS 3.5.

Откуда часы взялись у пользователя на Reddit никто не знает, но по всей видимости их вскрыл один из сотрудников ритейлера.

Ранее в сети появились официальные промо-ролики Pixel Watch и Pixel 7 Pro.

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