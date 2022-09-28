Google Pixel 7 появился в продаже ещё до презентации

На торговой платформе Amazon появились объявления о продаже смартфона Google Pixel 7, хотя презентация ожидается только 6 октября. Судя по всему, это была попытка привлечь внимание, ведь страницу уже удалили, но пользователи успели сделать скриншоты.

Судя по этим данным, цена базовой версии Pixel 7 составит от 599 долларов, что аналогично цене Pixel 6 на старте продаж. Версия Pixel 7 Pro будет оцениваться от 899 долларов и выше.

Также в сети появилось промо видео Google Pixel 7.

Что касается характеристик, то Pixel 7 получит OLED-экран с диагональю 6,3 дюйма, фирменный процессор Google Tensor G2, батарею ёмкостью 4700 мА·ч и основную камеру 50 Мп. У Pro будет более крупный дисплей, более высокая ёмкость батареи и три камеры на тыльной стороне (у базовой версии — две).

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