Google представила смарт-часы Pixel Watch

Google провела конференцию I/O 2022 показав долгожданные часы Pixel Watch, которые были в разработке с 2018 года.

Новинка подтвердила все ранние слухи и фотографии. Часы получили круглый корпус, сменные ремешки, сервисы Google и работу под управлением Wear OS.

Стоит уточнить, что часы разработаны в сотрудничество с Fitbit, а значит пользователя ждёт множество датчиков для отслеживания сна, спорта и здоровья. Характеристики и стоимость осталась неизвестной.

В продаже Pixel Watch появятся уже этой осенью.

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