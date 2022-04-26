Pixel Watch сравнили с Apple Watch и Galaxy Watch

На днях мы публиковали в своём Телеграм-канале живые фотографии первых часов от Google. Новинка под незамысловатым названием Pixel Watch должна получить круглый корпус и составить конкуренцию Apple Watch, а также Galaxy Watch.

Теперь на Reddit пользователь под ником tagtech414 опубликовал новые снимки Pixel Watch и сравнил их с вышеупомянутыми устройствами.

По словам автора он получил часы от друга, поэтому у него нет ремешка и зарядного устройства, что объясняет невозможностью их включения. Поэтому нам остаётся только смотреть на логотип в виде буквы «G».

Также tagtech414 показал часы от Google под разными углами. Так удалось понять, что у грядущих часов довольно толстые рамки вокруг дисплея. Кроме того, автор замерил дисплей (30 мм) и параметры корпуса Pixel Watch: диаметр 40 мм, толщина 14 мм, вес 36 г. Дополнительно он сравнил их с Apple Watch (не уточняется какие) и Galaxy Watch на 46-мм.

По предварительным данным, анонс Pixel Watch произойдёт на мероприятии Google в мае.

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