Google сделала платформу Playground, где можно создать игру одним промптом
Новости

Google сделала платформу Playground, где можно создать игру одним промптом

Платформа позволяет по текстовому запросу создавать 2D и 3D игры, публиковать их и запускать прямо в браузере.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 20:26
Google сделала платформу Playground, где можно создать игру одним промптом

Google запустила экспериментальную платформу Playground для создания браузерных игр с помощью моделей Gemini. Пользователю достаточно описать жанр, механику, игровой процесс и визуальный стиль, после чего ИИ помогает собрать работающий проект.

Playground поддерживает 2D и 3D игры, включая проекты с многопользовательским режимом. К запросу также можно прикреплять изображения персонажей и локаций.

Готовые проекты можно публиковать в каталоге Playground Explore или открывать по ссылке для ограниченного круга пользователей. Для некоторых многопользовательских игр платформа автоматически добавляет таблицы лидеров.

Пока Playground работает в экспериментальном режиме. Каталог доступен пользователям старше 18 лет в США, а возможность создавать игры Google будет открывать постепенно с учётом уровня подписки Google One.

В дальнейшем компания планирует интегрировать Unity Spark, ИИ-агента для разработки игр и графики, созданного совместно Google и Unity. Сейчас он проходит закрытое бета-тестирование.

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