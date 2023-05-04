Google показала складной смартфон Pixel Fold

Страница нового складного смартфона появилась на сайте магазина Google, подтвердив ранние утечки информации.

Из короткого тизера можно оценить внешний вид устройства: задняя часть смартфона похожа на дизайн серии Pixel 7, а внутренний экран содержит большие выступы в верхней и нижней части, что вызвало неоднозначные реакции у пользователей.

По слухам, внутренний экран Pixel Fold будет иметь разрешение 7,6 дюймов, а внешний — 5,8 дюймов. Официальная презентация новинки состоится 10 мая в рамках конференции Google I/O.