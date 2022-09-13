Google выпустила чипсы в цветах Pixel 7

Google вовсю подогревает интерес к своим грядущим флагманам Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Сейчас компания выпустила чипсы, цвет упаковки которых, совпадает с цветами смартфонов.

Такая рекламная кампания запущена только в Японии. Там сделали 2 тысячи коробок с чипсами в стиле Pixel 7. Четыре цвета — четыре вкуса: с сыром, луком, лимоном и перцем. Купить необычный продукт от Google будет нельзя, их разыграют в формате лотереи (спорим, в России они бы после этого появились на Авито).

Презентация Pixel 7 и Pixel 7 Pro состоится 6 октября. Google проведет мероприятие «Made by Google», на котором покажет не только новые смартфоны, но и Pixel Watch и обновленные Pixel Buds.

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