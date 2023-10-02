Google Pixel 8 Pro показал прирост мощности в Geekbench

Согласно данным из базы данных Geekbench, смартфон Google Pixel 8 Pro, оснащенный чипсетом Google Tensor G3, продемонстрировал впечатляющую производительность. Устройство оснащено 9-ядерным процессором с частотами ядер: одно ядро на 2,91 ГГц, четыре ядра на 2,37 ГГц и еще четыре ядра на 1,7 ГГц. Кроме того, смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 14.

В результате тестирования, Google Pixel 8 Pro набрал 1760 баллов в одноядерном и 4442 балла в мультиядерном тесте соответственно. Результат превосходит показатели предыдущей модели, Pixel 7 Pro, на целых 31%. Однако, следует отметить, что смартфон iPhone 15 Pro все же опережает Google Pixel 8 Pro на 38%.

Официальная презентация смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro запланирована на 4 октября.