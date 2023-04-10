Появились официальные изображения Google Pixel 7a в новом голубом цвете

В сети появились изображения смартфона Google Pixel 7a, который должны представить в ближайшее время. Пресс-рендерами поделились инсайдер OnLeaks и портал MySmartPrice.

Если рендеры реальные (что возможно на 98%), то нас ждут три цвета Pixel 7a: серый, белый и голубой. Официальное название пока неизвестно, но уже есть информация, что под такими цветами выйдут беспроводные наушники Pixel Buds Pro и A-Series.

Во внешнем виде Pixel 7a никак не отличается от действующего флагмана. Однако в новинке будут более выражены толстые рамки вокруг дисплея, а сзади разместятся пластиковые вставки для антенн.

Предположительно, Pixel 7a получит основную камеру с разрешением 64 МП и модулем Sony IMX787, а также «ширик» на 12 МП. В качестве процессора выступит Tensor G2. Размер дисплея составит 6,1 дюйма с частотой обновления 90 Гц.

Выход Google Pixel 7a, скорее всего, произойдет на конференции I/O 2023, которая состоится 10 мая.