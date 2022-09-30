Раскрыта европейская стоимость Google Pixel 7

Раскрыты европейские цены Google Pixel 7. Смартфон будет продаваться с таким же ценником как Pixel 6 на старте.

Стоимость Google Pixel 7 за версию с 128 ГБ встроенной памяти составит €649. В продажу новинка поступит с 13 октября.

Смартфону приписывают 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступит Google Tensor G2, емкость аккумулятора составит 4700 мАч + поддержка 30-ваттной зарядки.

Представят Google Pixel 7 и 7 Pro уже 6 октября. Кстати, ранее Google выпустила чипсы в цветах линейки Pixel 7.

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