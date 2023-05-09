Смартфон Google Pixel 7a уже доступен для покупки на сторонних площадках в США

Google готовится представить новые продукты на крупной презентации, которая состоится 10 мая. Среди ожидаемых новинок – смартфон Pixel 7a. До официального релиза остается совсем немного времени, но телефон уже появился на сторонних площадках в США.

Несколько предложений на продажу разместили на сайте Swappa. Стоимость устройств составляет от 469 до 499 долларов (от 36 500 до 38 800 рублей), все они оснащены 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Предлагаются модели в трех цветах: серый, белый и синий.

Ранее сообщалось, что официальная цена Pixel 7a составит 499 долларов, а появившаяся на сайте Swappa стоимость лишь подтверждает эту информацию.