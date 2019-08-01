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Новости

Опубликовано изображение Google Pixel 5 5G и Pixel 4a 5G

В сети опубликовали свежий тизер, который показывает сразу два новых смартфона Google. Их ранее не анонсировали. Это модели Pixel 5 5G (слева) и Pixel 4a 5G (справа). Источником стал индийский инсайдер Ишан Агарвал, который обнародовал данные в Twitter.

Судя по изображениям, версия Pixel 4a 5G будет больше обычной версии 4a, которую покажут сегодня, а также версии 5 (не 5 XL). Правда насколько изменится диагональ экрана — неизвестно.

Как ожидается, обе модели будут оснащены идентичными модулями основной камеры с двумя сенсорами изображения. При этом отметим, что Pixel 4a обзаведётся только одним датчиком.

Таким образом, в этом году стоит ожидать выхода сразу трёх «пиксельных» моделей. Правда, данных об аппаратных спецификациях смартфонов их пока не приводится. Так что остаётся лишь гадать.

Отметим, что компания может взять курс на удешевление аппаратного обеспечения своих смартфонов, так что не исключено, что у Pixel 5 5G будет довольно слабый процессор, чтобы компенсировать затраты на модем под мобильные сети пятого поколения.

Данных о сроках выхода новинок пока нет.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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