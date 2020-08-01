Стали известны характеристики и стоимость Google Pixel 4a

А вот и последние новости о смартфоне Google Pixel 4a. «Какие новости, если о нем уже все известно», – скажете вы. Действительно, ранние утечки практически все нам рассказали о смартфоне, но сегодня один из инсайдеров – Ишан Агарвал, опубликовал самые подробные данные о характеристиках устройства. Более того, она поведал всем характеристики варианта с поддержкой сетей пятого поколения.

Итак, если верить последним данным, модель Pixel 4a оценена всего в 350 долларов. За такую сумму покупатель получит чипсет Snapdragon 730G, OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и диагональю 5,81 дюйм. Питать Google Pixel 4a будет аккумулятор емкостью 3 140 мАч. Конечно, есть поддержка быстрой зарядки, мощность которой 18 Вт. Также отметим наличие 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. В качестве оптики применяются модули 12 и 8 МП.

Габариты устройства – 144х69х8,2 мм, вес – 143 грамма. Если проводить аналогию с современными смартфонами, то перед нами компактный и легкий девайс. Что касается версии с поддержкой 5G, то ее выход ожидается осенью вместе с Pixel 5. На данный момент уже известна цена будущей новинки – 500 долларов. Из отличий между двумя версиями выделим наличие другого чипсета. В качестве такового может выступать один из вариантов: Snapdragon 765G или Snapdragon 690.