Google случайно раскрыла дату выхода Pixel 5 и Pixel 4a 5G

Как мы знаем, не так давно представители Google сделали анонс бюджетного аппарата Google Pixel 4a. На этом же мероприятии была подтверждена информация о разработке других моделей – Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Но и это еще не предел желанной информации для поклонников.

В блоге Google France была замечена дата выхода двух новейших моделей смартфонов. Исходя из информации, модель Pixel 4a будет представлена 20 августа. Именно она станет той покупкой, которая порадует многих поклонников продукции Google.

Однако, не все захотят приобретать этот девайс. Многие ждут выхода флагманских моделей с большим количеством возможностей. Среди таких можно выделить водонепроницаемость, быструю беспроводную зарядку, поддержку 5G, а также другие возможности. И теперь можно узнать, когда все это станет доступно для покупки. Об этом свидетельствует сообщение в блоге Google France, которое вскоре было удалено. Но кэш Google сохранил информацию и теперь она доступна всем.

Скриншот с сайта Google France

Итак, Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G станут доступны для заказа 8 октября этого года. И это не случайно, ведь компания уже несколько лет в это время проводить такие мероприятия. Кроме того, удаление сообщения из общего доступа свидетельствует об этом. Также на этом же мероприятии ожидается представления новой ТВ-приставки и умной колонки.