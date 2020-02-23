Google Pixel 4a появился на живом фото

На Sleshleaks появились живые фото Google Pixel 4a. Смартфон должны представить этой весной. Если, конечно, коронавирус не сместит эти планы.

Из нового у устройства квадратный блок камеры. Как у iPhone 11, только поменьше размерами. В блоке только один датчик камеры, что делает такое решение весьма странным.

По слухам, Google Pixel 4a будет работать на процессоре Snapdragon 730 или 765. Смартфон оснастят 12,2-мегапиксельной основной камерой и 4 Гб оперативной памяти.