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Google случайно показала всю линейку Pixel 10

Рекламный баннер появился в магазине приложений Google Play.

Google, похоже, случайно показала всю серию смартфонов Pixel 10 до официальной презентации. Соответствующий рекламный баннер появился в Google Play на Android.

Надпись «Теперь доступно» и информация о скидке в $50 до 13 октября говорят о том, что этот баннер, вероятно, должен был появиться в магазине приложений в августе-сентябре.

Официальная презентация серии Google Pixel 10 состоится 20 августа. Ранее мы публиковали пресс-фото базового Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, а также складного Pixel 10 Pro Fold во всех цветах.

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Источник:
Android Authority
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Раскрыты все цвета складного Google Pixel 10 Pro Fold
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