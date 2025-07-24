Google случайно показала всю линейку Pixel 10

Google, похоже, случайно показала всю серию смартфонов Pixel 10 до официальной презентации. Соответствующий рекламный баннер появился в Google Play на Android.

Надпись «Теперь доступно» и информация о скидке в $50 до 13 октября говорят о том, что этот баннер, вероятно, должен был появиться в магазине приложений в августе-сентябре.

Официальная презентация серии Google Pixel 10 состоится 20 августа. Ранее мы публиковали пресс-фото базового Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, а также складного Pixel 10 Pro Fold во всех цветах.