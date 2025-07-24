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Раскрыты все цвета складного Google Pixel 10 Pro Fold

Раскладушка выйдет только в двух расцветках.

Издание Android Headlines продолжает публиковать утечки о будущих смартфонах Google Pixel 10. На этот раз оно опубликовало официальные рендеры складного смартфона Pixel 10 Pro Fold.

В отличие от Pixel 10 и Pixel 10 Pro, складной Pixel 10 Pro Fold будет доступен только в двух цветах:

  • Moonstone (сланцево-синий)
  • Jade (фисташково-зеленый)

Ожидается, что Pixel 10 Pro Fold получит новый процессор Tensor G5, который производится на заводах TSMC, 6,4-дюймовый внешний экран и батарею на 5015 мАч.

Напомним, ранее на этой неделе Android Headlines уже публиковало пресс-фото базового Pixel 10, а затем и старших Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL во всех цветах.

Официальная презентация серии Google Pixel 10 состоится 20 августа.

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Источник:
Android Headlines
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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