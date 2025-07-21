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Google Pixel 10 показали во всех цветах на официальных рендерах

Главное изменение в дизайне – слегка обновленный блок камер.

Издание Android Headlines опубликовало официальные рендеры нового смартфона Google Pixel 10, который будет представлен 20 августа. Устройство выйдет в четырех цветах: Obsidian (черный), Indigo (синий), Frost (голубой) и Limoncello (желто-зеленый).

Самое заметное изменение в дизайне – обновленный блок камер, в котором расположится 10,8-Мп телеобъектив. Помимо него, за фото- и видеовозможности будут отвечать 48-Мп основа и 12-Мп ультраширик.

Первые два перекочуют в Pixel 10 из Pixel 9a, а телеобъектив – из Pixel 9 Pro Fold. При этом сенсоры в десятом «пикселе» станут меньше, чтобы разграничить Pixel 10 и Pixel 10 Pro.

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Источник:
Android Headlines
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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