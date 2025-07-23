Раскрыты все цвета Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL

Издание Android Headlines, которое ранее опубликовало официальные рендеры нового смартфона Google Pixel 10, теперь поделилось изображениями старших моделей – Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL.

Обе модели будут доступны в четырех цветах:

Obsidian (черный);

Porcelain (фарфорово-белый);

Moonstone (сланцево-синий);

Jade (фисташково-зеленый).

Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL

Если не учитывать цвета, Pixel 10 Pro и 10 Pro XL выглядят почти так же, как прошлогодние Pixel 9 Pro и 9 Pro XL. Единственное заметное отличие – более узкая металлическая рамка в блоке камер. А вот у базовых Pixel 10 отличия более заметные, о них читайте тут.

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro XL

Напомним, официальная презентация линейки Pixel 10 состоится 20 августа.