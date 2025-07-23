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Раскрыты все цвета Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL

Обе модели будут доступны в четырех цветах.

Издание Android Headlines, которое ранее опубликовало официальные рендеры нового смартфона Google Pixel 10, теперь поделилось изображениями старших моделей – Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL.

Обе модели будут доступны в четырех цветах:

  • Obsidian (черный);
  • Porcelain (фарфорово-белый);
  • Moonstone (сланцево-синий);
  • Jade (фисташково-зеленый).
Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL

Если не учитывать цвета, Pixel 10 Pro и 10 Pro XL выглядят почти так же, как прошлогодние Pixel 9 Pro и 9 Pro XL. Единственное заметное отличие – более узкая металлическая рамка в блоке камер. А вот у базовых Pixel 10 отличия более заметные, о них читайте тут.

Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro XL

Напомним, официальная презентация линейки Pixel 10 состоится 20 августа.

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Источник:
Android Headlines
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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