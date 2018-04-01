Google отказалась от поддержки Android в Турции

Google уведомила турецких деловых партнеров о прекращении предоставлении лицензии на Android для новых смартфонов.

Удивительно, но “яблоком раздора” в этой ситуации фигурирует Яндекс. В 2018 году турецкое конкурентное ведомство оштрафовало Google на 93 миллиона лир ($17,4 млн). Все из-за того, что Яндекс пожаловался на изменение соглашения о распространении ПО. Google тогда внесла правки, но ведомство они не устроили.

Турецкий регулятор хотел, чтобы потребитель мог выбирать необходимые поисковые системы в соответствии с законами о конкуренции. Но гуглу палец в рот не клади — взяли и запретили Android для новых пользователей. Теперь некоторым жителям Турции отрезаны пути к известным сервисам Google, таким как Play Market, Google Maps и прочие. Яндекс радостно потирает ладошки.