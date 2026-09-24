Adobe добавила Acrobat в Claude и творческие инструменты в Gemini

Adobe расширила интеграции своих сервисов с чат-ботами: Acrobat появился в Claude, а инструменты Photoshop, Lightroom, Adobe Express и Firefly — в Google Gemini. Обновления стали доступны 24 сентября.

По данным, плагин Adobe для Claude и Claude Code работает на компьютерах, в веб-версии и мобильных приложениях. Он позволяет удалять, объединять и разделять страницы PDF, скрывать конфиденциальные сведения, конвертировать файлы и экспортировать их в другие форматы.

Интерактивный редактор Acrobat также поддерживает перестановку страниц, правку текста, комментарии и выделения. Функция Document Review анализирует документы и добавляет рекомендации непосредственно в редакторе.

Инструменты Adobe доступны пользователям всех тарифов Gemini. Внутри диалога можно улучшать фотографии, создавать рекламные материалы и настраивать дизайн. Для полноценной работы требуется учётная запись Adobe.