Adobe добавила Acrobat в Claude и творческие инструменты в Gemini
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Adobe добавила Acrobat в Claude и творческие инструменты в Gemini

Интеграции Adobe для Claude и Gemini позволяют редактировать PDF, фотографии и дизайн прямо в чат-ботах.
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Редакция The GEEK сегодня в 16:43
Adobe добавила Acrobat в Claude и творческие инструменты в Gemini

Adobe расширила интеграции своих сервисов с чат-ботами: Acrobat появился в Claude, а инструменты Photoshop, Lightroom, Adobe Express и Firefly — в Google Gemini. Обновления стали доступны 24 сентября.

По данным, плагин Adobe для Claude и Claude Code работает на компьютерах, в веб-версии и мобильных приложениях. Он позволяет удалять, объединять и разделять страницы PDF, скрывать конфиденциальные сведения, конвертировать файлы и экспортировать их в другие форматы.

Интерактивный редактор Acrobat также поддерживает перестановку страниц, правку текста, комментарии и выделения. Функция Document Review анализирует документы и добавляет рекомендации непосредственно в редакторе.

Adobe добавила Acrobat в Claude и творческие инструменты в Gemini

Инструменты Adobe доступны пользователям всех тарифов Gemini. Внутри диалога можно улучшать фотографии, создавать рекламные материалы и настраивать дизайн. Для полноценной работы требуется учётная запись Adobe.

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