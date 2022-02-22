ФАС возбудила дело против МТС из-за повышения цен на связь

В январе компания МТС начала рассылать своим абонентам сообщения о вынужденном повышении цен на услуги сотовой связи. Свои действия они обосновали целой публикацией под заголовком «Почему меняются цены на связь» с рассказом о росте своих затрат на развитие и технологии.

SMS от МТС в январе 2022

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась действиями оператора и возбудила дело в отношении МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи. Подорожание произошло для 28 миллионов абонентов. В среднем стоимость тарифного плана повысилась 9,5%.

ФАС считает, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Отмечается, что МТС не предоставил ведомству подтверждений роста расходов в достаточном объеме, чтобы обосновать повышение тарифов.

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