Google ограничит блокировщики рекламы в Chrome

Google готовит обновление для браузера Chrome, переводя его на третью версию Manifest (Manifest V3). Это изменение касается интерфейса, который определяет функционал браузерных расширений.

В Manifest V3 вводится API declarativeNetRequest, ограничивающее возможности расширений. Теперь они будут вынуждены полагаться на фильтрацию, предоставляемую самим Chrome, с ограниченным списком правил фильтрации.

По словам экспертов, Manifest V3 также запрещает расширениям использовать списки фильтрации из внешних источников, что требует встраивания необходимой информации непосредственно в расширение. Это означает, что для обновления списков потребуется выкладывать новые версии дополнения в Chrome Web Store, проходя процесс модерации.

Несмотря на утверждения Google о повышении безопасности и производительности браузера благодаря declarativeNetRequest API, ожидается, что это приведет к замедлению реакции блокировщиков рекламы на новые методы отслеживания и рекламные практики, особенно на сайтах, таких как YouTube, которые активно борются с такими расширениями.