Google Диск будут отключать за нарушение правил Google

Компания Google начнет блокировать доступ к «Диску», тем пользователям, которые нарушат новую политики сервиса. Правила начали действовать с 14 декабря и распространятся по всему миру до 29 декабря 2021 года.

Новововведения накладывают ограничения на доступ к файлам, а именно на откровенный контент, вредоносные файлы, а также к разжигающим ненависть высказывания. Проверка диска может начаться после жалоб пользователей.

О всех ограничениях Google будет сообщать уведомлениями по электронной почте. Пользователь может подавать апелляцию, если посчитает, что его файл заблокирован несправедливо или по ошибке. Некоторые пользователи могут получить бан на использование других продуктов компании.