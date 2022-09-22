Google выпустила бюджетную версию Chromecast с Google TV

Google выпустила доступную версию приставки Google Chromecast TV с поддержкой HD. По сравнению с обычной Chromecast, новинку немного «урезали» и продают за $30 (~1800 рублей).

Google Chromecast HD отличается от базовой версии — отсутствием поддержки разрешения 4K и Dolby Vision. При этом, устройство поддерживает HDR10+ и HLG, также есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, HDMI-разъём и комплектный пульт с функцией голосового ввода. Ещё устройство выпускает в одной белой расцветке.

Приставка работает под управление Android TV с предустановленными приложениями Netflix, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Prime Video и YouTube. Кроме того, приставка поддерживает гейминг через стриминговый сервис

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