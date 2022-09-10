Появились фотографии бюджетной ТВ-приставки Google Chromecast HD

На страницах бразильского портала TecnoBlog появились фотографии доступной ТВ-приставки Google Chromecast HD — её выход должен произойти в октябре.

На изображения устройство практически полностью повторяет модель Chromecast 4K 2020 года, но при этом её стоимость будет составлять $29 вместо $50.

Согласно Федеральной комиссии по связи (FCC) приставка под номером G454V уже прошла сертификацию. По документам гаджет работает на чипсете Amlogic S805X2 с поддержкой AV1 и 2 ГБ оперативной памяти.

Выход «бюджетной» ТВ-приставки Chromecast HD ожидается 6 октября на презентации Pixel 7 и часов Pixel Watch.

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