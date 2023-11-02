Google Chrome перестанет поддерживаться на миллионах устройств с Android

6 декабря 2023 года компания Google представит браузер Chrome версии 120, который не будет поддерживать ОС Android 7 Nougat. Пользователи девайсов на данной операционной системе больше не получат обновления и исправления безопасности.

Версия Chrome 119 становится последней, совместимой с устройствами на Android 7.0 Nougat. Chrome 120 будет доступен для установки лишь на устройствах с Android 8.0 Oreo и более свежими версиями ОС.

По данным Google, около 2,6% всех Android-устройств функционируют на базе Android 7.0 Nougat, что составляет примерно 100 млн гаджетов. Годом ранее была завершена поддержка Android 6 Marshmallow.