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Google Chrome перестанет поддерживаться на миллионах устройств с Android

6 декабря 2023 года компания Google представит браузер Chrome версии 120, который не будет поддерживать ОС Android 7 Nougat. Пользователи девайсов на данной операционной системе больше не получат обновления и исправления безопасности.

Версия Chrome 119 становится последней, совместимой с устройствами на Android 7.0 Nougat. Chrome 120 будет доступен для установки лишь на устройствах с Android 8.0 Oreo и более свежими версиями ОС.

По данным Google, около 2,6% всех Android-устройств функционируют на базе Android 7.0 Nougat, что составляет примерно 100 млн гаджетов. Годом ранее была завершена поддержка Android 6 Marshmallow.

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Источник:
Google
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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