Google Chrome будет подстраиваться под сайты для экономии энергии

В браузере Google Chrome есть старая и известная проблема — его «прожорливость» по отношению к батарее мобильного устройства. И хотя она не слишком велика, проблема всё же имеет место. И вот в будущих сборках Chrome 86 и 87, как ожидается, её постараются устранить.

Суть в том, что сейчас тестируется новая функция Battery-Savings Meta Tag, которая позволяет сайтам подстраиваться под настройки энергосбережения. Иначе говоря, если выставлен экономным режим батареи, то сайты будут реже выполнять те или иные скрипты, замедлять анимацию и видео.

Пока что функция тестируется внутри компании, потому неизвестно, насколько она эффективна. Более того, нужно соответствующим образом адаптировать сайты, что также займёт время. На данный момент неясно, насколько велика экономия энергии в таком режиме. Оценить её можно будет только после выхода.

Правда, не стоит исключать, то функция просто будет замедлять работу сайтов, снижая потребление энергии. В общем, остаётся ждать.