Обзор беспроводных наушников OPPO Enco Buds2

Компания Oppo не так давно начала продажи наушников Enco Buds2, выпущенных на смену прошлогодней модели начальной ценовой категории. Наушники получили новый дизайн, динамические драйверы размером 10 мм и продолжительность работы до 28 часов, сохранив поддержку стандарта связи Bluetooth 5.2 и аудиокодека AAC. Давайте поближе познакомимся с этой новинкой.

Характеристики OPPO Enco Buds2

Модель: OPPO Enco Buds2 (ETE41)

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Подключение: Bluetooth 5.2

Драйвер: 10 мм (динамические)

Микрофон: есть

Степень защиты: IPX4

Диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц

Аккумулятор: 460 мАч (кейс), 40 мАч (наушники)

Время работы: 7 часа

Время работы с зарядным кейсом: 28 часа

Стоимость: 2 490 рублей

Комплект поставки

Упаковка и комплект поставки весьма обычный. Внутри наушники, насадки (маленькие, средние (установлены изначально) и большие), а также инструкция. Зарядного шнура в комплекте нет.

Внешний вид

Гарнитура предлагается в круглом чехле для зарядки с матовым покрытием. Это позволяет избежать появления отпечатков пальцев, а сам чехол приятен на ощупь. Он компактный и вполне способен уместиться в кармане.

Индикатор заряда находится внизу чехла, рядом с разъёмом USB Type-C. По сторонам проходит полоса с глянцевым покрытием. Выглядит она неплохо, но вот здесь отпечатки пальцев и царапины появляются. Размеры чехла 57 х 57 х 25,6 мм, вес 38 г. Он стал больше и при этом легче чехла наушников прошлого поколения.

Гарнитура имеет достойное качество сборки для своей цены и идеально сидит в ушах, не выпадая во время тренировок или активного бега. Сама Oppo заявляет, что дизайн вкладышей основан на «внутриушном тестировании давления вкладышей на ухо» для эффективной блокировки внешних шумов. Всё это позволяет с комфортом носить их и получать качественный звук при использовании пассивного шумоподавления.

Сами наушники получили рейтинг водонепроницаемости IPX4 для защиты от брызг, дождя и пота при каждодневном применении. Наушники Enco первого поколения имели ещё и рейтинг IP54 для защиты от пыли.

Подключение, сопряжение и элементы управления

Oppo Enco Buds 2 поддерживают стандарт связи Bluetooth 5.2 с высококачественным аудиокодеком AAC. Дальность связи и качество подключения на хорошем уровне. Процесс подключения несложный, достаточно открыть чехол с наушниками. Затем на смартфоне запускается раздел настроек Bluetooth. Наушники отображаются как Oppo Enco Buds2 и здесь можно выполнить подключение к ним.

Регуляторы громкости остались неизменными. Гарнитура не поддерживает определения, когда наушник был снят, чтобы остановить воспроизведение музыки и возобновлять её, когда вы вставляете их снова. Для данного ценового диапазона это редкая возможность.

Можно настроить элементы управления в приложении Hey Melody, которое доступно в Google Play и App Store. На смартфонах Oppo с версией оболочки ColorOS 11 или новее отдельное приложение не потребуется. Есть возможность настроить управление одним и двумя касаниями. Также можно переключать элементы управления тройным нажатием и менять жесты касания и удержания для управления громкости или совсем отключить их.

Качество звука и вызовов

В Oppo Enco Buds применяется 10-миллиметровый динамический драйвер Titanized, редкий для такой цены. Он выдаёт звук с солидными басами, но средние и высокие частоты не лучшие. Звук громкий, в результате чего даже 60% громкости должно быть достаточно. Впрочем, много зависит от источника звука.

Готовые пресеты Enco Live включают в себя три типа эффектов: Оригинальный звук, Усиление басов и Четкий вокал. Оригинальный звук — предназначается для естественного улучшения звука для аутентичного восприятия. Усиление басов тут всё логично — усиливает басы. Если есть желание слушать безупречный вокал исполнителей, выбирайте Четкий вокал. Также этот вариант можно включать для подкастов. Если смартфон поддерживает Dolby Atmos, такой звук будет и в наушниках.

Игровой режим с малой задержкой пригодится в мобильных играх. Разработчики говорят, что в ходе тестирования задержка в игровом режиме была уменьшена до 94 мс. Можно настроить элементы управления для запуска игрового режима. При входе и выходе из режима показываются уведомления.

В наушниках предлагается функция глубокого шумоподавления с ИИ для телефонных разговоров. Алгоритм шумоподавления имитирует бинауральную слуховую систему человека на основе глубокой нейронной сети (DNN). Это нужно для динамического отслеживания человеческих голосов и отделения их от фоновых шумов в реальном времени.

Чёткость голоса хорошая при телефонных разговорах в помещении, но она падает от шума ветра или уличного движения на улице. При этом результат всё же лучше, чем у Enco Buds прошлого поколения. В целом новые наушники предложили хорошее качество звука и среднее качество связи при такой цене.

Автономность

Наушники обладают аккумулятором ёмкостью 40 мАч, что должно дать около 7 часов работы. Во время использования кодека AAC удалось протянуть более 6 часов на 60% громкости. Если часто звонить, то аккумулятор разрядится быстрее. Зарядка занимает примерно полтора часа. Поддерживается быстрая зарядка, которая за 10 минут заряжает наушники на час работы. Если наушники не подключены к смартфону более 5 минут, они переходят в режим энергосбережения.

Ёмкость батареи в чехле составляет 460 мАч против 400 мАч в чехле наушников прошлого поколения. Он должен дать наушникам ещё 28 часов работы. В тестах чехол позволил зарядить полностью разрядившиеся наушники три раза. На полную зарядку чехла нужно до 3 часов. Хотя чехол не подключается к смартфону, можно узнать заряд чехла в приложении, если внутри лежит хотя бы один наушник.

Итого

Oppo Enco Buds2 можно назвать качественными беспроводными наушниками начальной ценовой категории, дешевле первых Enco Buds. Они выдают громкий звук на низких частотах, имеют настраиваемые элементы управления, среди которых регулятор громкости и высокая продолжительность работы. Единственное, не помешало бы только сохранить доступную ранее защиту IP54.