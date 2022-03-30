Google выпустила браузер Chrome 100

Компания Google выпустила «сотую» версию браузера Google Chrome. Загрузить его может любой желающих на Windows, Mac, Linux, iOS и Android.

С релизом Google Chrome 100 появился новый логотип, который изменился спустя 8 лет. Последний ребрендинг был сделан в 2014 году. Новый лого стал более минималистичным и плоским.

Кроме того, Google Chrome 100 лишился экономичного режима. Он позволял экономить трафик, сжимая страницы сайтов на стороне сервера и сократить время загрузки.

Ранее сообщалось о возможных проблемах с сайтами, если все браузеры перейдут на 100 версию.

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