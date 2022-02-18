Весеннее обновление Google Chrome и Mozilla Firefox может сломать сайты

Начиная с марта 2022 года, состоится выход браузеров Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox под юбилейный 100 номером. Цифра не праздничная, в скорее проблемная, ведь из-за ближайших релизов могут сломаться множество сайтов.

Проблема в том, что некоторые веб-сайты не готовы считывать три цифры User-Agent. Что-то подобное происходило около 12 лет назад, когда появились первые версии с двухзначными номерами браузеров. Поэтому разработчики на протяжении долгого времени твердят о скором выпуске версии 100 и проводят тестирования. Пока список проблемных сайтов не особо большой, но среди них гиганты в виде Yahoo, HBO Go и Bethesda.

Для более плавного перехода, разработчик браузеров добавили в действующие версии – специальный флаг, позволяющий разработчикам включить 100 номер для тестирования сайтов.

Разработчики Mozilla Firefox заявили, что если проблема обретёт глобальные масштабы, то они готовы починить сломанный веб-сайт и произвести заморозку основной версии Firefox с 99 уровнем.

Выход Google Chrome и Microsoft Edge с номером 100, произойдёт в марте. Mozilla обновит Firefox только в мае.

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