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Новости

Google Assistant получил функцию быстрых ярлыков, как у Siri

Google обновила фирменный голосовой помощник, добавив в него функцию из Siri. Теперь для Google Assistant можно создавать ярлыки быстрых действий, которые, как и на iPhone, реализуют ряд функций одновременно.

Например, можно запустить клиент Instagram и создать пост. При этом программа сразу откроет окно публикации. И хотя пока что навыков у системы не так много, ожидается, что в будущем их станет в разы больше.

Пока что система не умеет выполнять длинные последовательности действий, потому их придётся разбивать на части или же «разбавлять» ручными командами. Как отмечается, в настройках появилась вкладка «Ярлыки», там же можно редактировать команды.

Отметим, что функция быстрых команд появилась в приложении ещё в прошлом году, но лишь теперь она стала доступна всем пользователям.

Источник:
Android Community
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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