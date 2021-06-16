Google рассказала о новых функциях в Android

Сегодня представители Google поделились некоторыми особенностями новых функций в Android, которые будут введены в ближайшее время. Первое, на что создатели обращают внимание пользователей — это глобальная система оповещения о землетрясениях. А значит, что люди, которые проживают в сейсмически активных районах, могут получать актуальную информацию очень быстро. Да, сейчас эта возможность работает не везде, но жители Новой Зеландии, Греции, Турции, Филиппин, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, теперь могут быть в относительной безопасности.

Теперь в приложении “Сообщения” можно маркировать отдельные сообщения, для их быстрого нахождения. Для этого нужно нажать на него и удерживать некоторое время. Затем выбираем звездочку и маркируем. Данная возможность станет доступна уже в ближайшее время. Если раньше Emoji Kitchen были доступны только в бета-версии клавиатуры Gboard, то скоро они станут достоянием стабильной версии. Правда, только для английской, испанской и португальской раскладках клавиатуры.

Расширены и возможности Google Assistant, которые теперь умеет перенаправлять вас в места внутри самих приложений. Примером может служить оплата чего-то из приложения Google Pay. С помощью голосового ассистента можно будет легко и непринужденно перемещаться из приложения в приложения. Сам голосовой помощник сможет определять и работать лишь тогда, когда человек смотрит на экран. С помощью голосового помощника можно будет вводить логин и пароль на сайтах.

Изменения произошли и в Android Auto, который теперь в лучшей степени можно настроить под себя. Просмотр контента стал проще благодаря новым вкладкам в приложениях. В Android Auto теперь можно найти приложения: для зарядки автомобиля, помощь в парковке и улучшенную навигацию. Также в Android Auto интегрированы возможности взаимодействия с внешними приложениями, такими как мессенджеры, что обеспечит более удобный способ отправки сообщений. Все вышеперечисленные функции будут доступны на смартфонах с Android 6 и новее.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram