Глобальные смартфоны POCO F6 и F6 Pro появились на AliExpress

23 мая POCO расширил свой ассортимент, представив две новые модели смартфонов — POCO F6 и F6 Pro. Оба устройства уже доступны для покупки в России через AliExpress.

POCO F6 Pro

Топовая модель получила 6,67-дюймовый WQHD+ Flow AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. Блок камер включает в себя 50-мегапиксельный основной модуль с OIS, а также два сенсора на 8 Мп и 2 Мп. Фронталка получила датчик на 16 Мп.

POCO F6 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и подходит для требовательных игр. Отличительной особенностью модели является технология охлаждения LiquidCool 4.0, которая эффективно справляется с перегревом даже при интенсивной нагрузке. «Из коробки» смартфон работает на операционной системе Xiaomi HyperOS.

Батарея на 5000 мАч и быстрая зарядка Smart HyperCharge мощностью 120 Вт обеспечивают непрерывную работу устройства. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 19 минут.

POCO F6

POCO F6 представляет собой более доступную модель, но также оснащенную хорошим «железом». Смартфон работает на базе новейшего процессора Snapdragon 8s Gen 3 и имеет мощный аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Дисплей F6 — это 6,67-дюймовый Flow AMOLED-дисплей с технологией CrystalRes, который также поддерживает частоту обновления 120 Гц. В качестве основной камеры используется 50-мегапиксельный модуль с OIS и новым сенсором Sony IMX882, который улучшает качество съемки в различных условиях освещения. Также есть широкоугольная камера на 8 МП и селфи-камера на 20 Мп.

Цены на POCO F6 и F6 Pro в России

POCO F6 Pro (12/256 ГБ) — от 42 256 рублей

POCO F6 Pro (16/1024 ГБ) — 54 494 рублей

POCO F6 (8/256 ГБ) — от 31 907 рублей

POCO F6 (12/512 ГБ) — 35 671 рублей